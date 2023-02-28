Вилков Ефим Викторович
Место рождения
Дата рождения14.01.1850
Дата смерти22.01.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Вилков Виктор Иванович
Мать: Вилкова Мария Ефимовна
Жена: Вилкова Дарья Аверьянова
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Вилкова Дарья Аверьянова
Дочь: Паршкова Зиновия Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Дарья Аверьянова
Дочь: Феодосия Ефимовна
Мать ребёнка: Вилкова Дарья Аверьянова
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Платоновна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Платоновна
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Платоновна
Жена: Вилкова Евдокия Сумбаева
Сын: Вилков Иван Ефимович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Дочь: Гликерия Ефимовна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Сын: Вилков Пантелеймон Ефимович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева