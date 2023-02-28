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Вилков Ефим Викторович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.01.1850

Дата смерти

22.01.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1850

Отец: Вилков Виктор Иванович

Мать: Вилкова Мария Ефимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1871

Жена: Вилкова Дарья Аверьянова

Рождение ребёнка
26.04.1873

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Вилкова Дарья Аверьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Паршкова Зиновия Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Дарья Аверьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1878

Дочь: Феодосия Ефимовна

Мать ребёнка: Вилкова Дарья Аверьянова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1879

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1879

Жена: Вилкова Евдокия Платоновна

Рождение ребёнка
22.12.1880

Сын: Вилков Маркелл Ефимович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1882

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Платоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.?.1884

Жена: Вилкова Евдокия Сумбаева

Рождение ребёнка
18.09.1885

Сын: Вилков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Вилков Игнатий Ефимович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1890

Сын: Вилков Степан Ефимович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1891

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1894

Дочь: Гликерия Ефимовна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1895

Сын: Вилков Антон Ефимович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1898

Сын: Вилков Пантелеймон Ефимович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.01.1909
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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