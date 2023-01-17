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Вилкова Евдокия Платоновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

18.11.1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Платон Афанасьевич

Мать: Марфа Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.12.1879

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
14.?.1879

Муж: Вилков Ефим Викторович

Рождение ребёнка
22.12.1880

Сын: Вилков Маркелл Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1882

Дочь: Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
18.11.1883
умерла во время родов
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