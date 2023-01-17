Вилкова Евдокия Платоновна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти18.11.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Платон Афанасьевич
Мать: Марфа Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1879
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Бракосочетание
14.?.1879
Рождение ребёнка
22.12.1880
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
15.01.1882
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Смерть
18.11.1883
умерла во время родов