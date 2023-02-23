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Вилкова Евдокия Сумбаева

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Место рождения

Село Илюшкино

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Вилкова Анна Сумбаева

Отец ребёнка: Сумбаев (казенный Крестьянин) Алексей Матвеевич

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: Павлова Зиновия Сумбаева

Отец ребёнка: Сумбаев (казенный Крестьянин) Алексей Матвеевич

Село Илюшкино
Бракосочетание
07.?.1884

Муж: Вилков Ефим Викторович

Рождение ребёнка
18.09.1885

Сын: Вилков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1888

Сын: Вилков Игнатий Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.07.1890

Сын: Вилков Степан Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1891

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1894

Дочь: Гликерия Ефимовна

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1895

Сын: Вилков Антон Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1898

Сын: Вилков Пантелеймон Ефимович

Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сумбаев (казенный Крестьянин) Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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