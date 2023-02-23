Вилкова Евдокия Сумбаева
Место рожденияСело Илюшкино
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Вилкова Анна Сумбаева
Отец ребёнка: Сумбаев (казенный Крестьянин) Алексей Матвеевич
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: Павлова Зиновия Сумбаева
Отец ребёнка: Сумбаев (казенный Крестьянин) Алексей Матвеевич
Село Илюшкино
Бракосочетание
07.?.1884
Рождение ребёнка
18.09.1885
Сын: Вилков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
23.01.1888
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
09.07.1890
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
23.10.1891
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
09.05.1894
Дочь: Гликерия Ефимовна
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
01.12.1895
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Рождение ребёнка
21.07.1898
Сын: Вилков Пантелеймон Ефимович
Отец ребёнка: Вилков Ефим Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно