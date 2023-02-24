Сумбаев (казенный крестьянин) Алексей Матвеевич
Место рожденияСело Илюшкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сумбаев Матвей
Мать: Сумбаева жена
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Вилкова Анна Сумбаева
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: Павлова Зиновия Сумбаева
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева
Село Илюшкино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилкова Евдокия Сумбаева
Смерть
Неизвестно