Сумбаев (казенный крестьянин) Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумбаев (казенный крестьянин) Алексей Матвеевич

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Место рождения

Село Илюшкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумбаев Матвей

Мать: Сумбаева жена

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Вилкова Анна Сумбаева

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Село Илюшкино
Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: Павлова Зиновия Сумбаева

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Сумбаева

Село Илюшкино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова Евдокия Сумбаева

Смерть
Неизвестно
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