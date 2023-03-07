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Вилков Иван Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1885

Отец: Вилков Ефим Викторович

Мать: Вилкова Евдокия Сумбаева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.09.1908

Жена: Вилкова Прасковья Бирюлина

Рождение ребёнка
29.05.1910

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1912

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Вилков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1919

Сын: Иванов Вов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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