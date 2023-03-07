Вилков Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1885
Отец: Вилков Ефим Викторович
Мать: Вилкова Евдокия Сумбаева
Бракосочетание
10.09.1908
Рождение ребёнка
29.05.1910
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина
Рождение ребёнка
27.07.1912
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина
Рождение ребёнка
09.10.1913
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина
Рождение ребёнка
08.11.1919
Сын: Иванов Вов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Вилкова Прасковья Бирюлина
Смерть
Неизвестно