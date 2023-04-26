Вилкова Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1850

Сын: Вилков Ефим Викторович

Отец ребёнка: Вилков Виктор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Вагурина Наталья Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Виктор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1862

Сын: Вилков Родион Викторович

Отец ребёнка: Вилков Виктор Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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