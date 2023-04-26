Вилкова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1850
Отец ребёнка: Вилков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Вагурина Наталья Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Виктор Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1862
Отец ребёнка: Вилков Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно