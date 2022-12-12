Ульяна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Савва
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Марк Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Артемьевич
Рождение ребёнка
1696
Сын: Федор Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Артемьевич
Рождение ребёнка
1703
Сын: Марк Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Артемьевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Никита Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно