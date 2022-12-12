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Ульяна Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Марк Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Артемьевич

Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1696

Сын: Федор Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Артемьевич

Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Марк Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Артемьевич

Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Никита Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Артемьевич

Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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