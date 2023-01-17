Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Дочь: Ульяна Саввична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Саввич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1738