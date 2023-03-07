Марк Герасимович
Место рождения
Дата рождения1691
Дата смертиМежду 1742 и 1745
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Герасим Артемьевич
Мать: Ульяна Саввична
Рождение ребёнка
1695
Сын: Егор Маркович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1728
Сын: Федор Маркович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1733
Сын: Федор Маркович
Мать ребёнка: не указана
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1742 и 1745
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя