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Марк Герасимович

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Место рождения

Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1691

Дата смерти

Между 1742 и 1745

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Герасим Артемьевич

Мать: Ульяна Саввична

Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1695

Сын: Егор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1728

Сын: Федор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1733

Сын: Федор Маркович

Мать ребёнка: не указана

Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Михайлова Гора, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1742 и 1745
Лебзуново, деревня, Филипковская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
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