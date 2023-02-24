Сюндюков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Сюндюков Иван

Мать: Анастатсия Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Сюндюков Виктор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Сын: Сюндюков Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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