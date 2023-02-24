Сюндюков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Сюндюков Иван
Мать: Анастатсия Михайловна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Сюндюков Виктор
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1968
Сын: Сюндюков Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012