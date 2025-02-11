Сюндюков Виктор
мужской, родился 1960
умер 2012
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Сюндюков Николай
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012