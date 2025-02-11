Сюндюков Виктор 1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюндюков Виктор

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1960

умер 2012

Отец
Сюндюков Николай1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Сюндюков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2012

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