Сюндюков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюндюков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1968

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968

Отец: Сюндюков Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2001
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