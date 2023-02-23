Анастатсия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастатсия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сюндюков Василий

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1935

Сын: Сюндюков Николай

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюндюков Иван

Смерть
Неизвестно
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