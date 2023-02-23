Анастатсия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Сюндюков Василий
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1935
Сын: Сюндюков Николай
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюндюков Иван
Смерть
Неизвестно