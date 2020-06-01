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Нобоких Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1931

Дата смерти

?.06.2020

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1931

Отец: Нобоких Василий Михайлович

Мать: Набоких Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заболотских Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
?.06.2020
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