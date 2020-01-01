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Нобоких Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1892

Дата смерти

19.06.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нобоких Иван Васильевич

Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Нобоких Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Нобоких Василий Васильевич

Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Нобоких Николай Васильевич

Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нобоких Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна

Смерть
19.06.1964
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