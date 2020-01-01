Нобоких Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1892
Дата смерти19.06.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Нобоких Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нобоких Василий Васильевич
Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1931
Сын: Нобоких Николай Васильевич
Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нобоких Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Набоких Татьяна Николаевна
Смерть
19.06.1964