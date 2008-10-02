Заболотских (Исупова) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1926
Дата смерти02.10.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1926
Отец: Исупов Иван Гурьянович
Мать: Исупова ?
Рождение ребёнка
27.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заболотских Евгений Петрович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.10.2008
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область