Заболотских (Исупова) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотских (Исупова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1926

Дата смерти

02.10.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1928 г.р.
1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1926

Отец: Исупов Иван Гурьянович

Мать: Исупова ?

Рождение ребёнка
27.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотских Евгений Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Заболотских Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нобоких Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотских Евгений Петрович

Смерть
02.10.2008
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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