Исупов Иван Гурьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1926
Дочь: Заболотских Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Исупова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Исупова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исупова ?
Смерть
Неизвестно