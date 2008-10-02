Исупов Иван Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Иван Гурьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1926

Дочь: Заболотских Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Исупова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Исупова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова ?

Смерть
Неизвестно
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