Набоких Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набоких Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1892

Дата смерти

28.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Нобоких Иван Васильевич

Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Нобоких Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Нобоких Василий Васильевич

Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович

Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Нобоких Николай Васильевич

Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нобоких Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович

Смерть
28.05.1976
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