Набоких Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1892
Дата смерти28.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Нобоких Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нобоких Василий Васильевич
Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович
Рождение ребёнка
11.12.1931
Сын: Нобоких Николай Васильевич
Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нобоких Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Нобоких Василий Михайлович
Смерть
28.05.1976