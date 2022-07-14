Твердун (Чалая) Елена
женский, родилась Неизвестно
МатьЧалая (Лашакова) Лидия07.07.1951 г.р.
ОтецЧалый ?Неизвестно г.р.
Дети
(Петренко) Рая06.09.1992 г.р.
(Петренко) Леля05.02.1998 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чалый ?
Мать: Чалая (Лашакова) Лидия
Рождение ребёнка
06.09.1992
Дочь: (Петренко) Рая
Отец ребёнка: Петренко ?
Рождение ребёнка
05.02.1998
Дочь: (Петренко) Леля
Отец ребёнка: Петренко ?
Рождение ребёнка
05.02.2001
Дочь: (Петренко) Алёна
Отец ребёнка: Петренко ?