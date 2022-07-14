Твердун (Чалая) Елена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Твердун (Чалая) Елена

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась Неизвестно

Мать
Чалая (Лашакова) Лидия07.07.1951 г.р.
Отец
Чалый ?Неизвестно г.р.
Дети
(Петренко) Рая06.09.1992 г.р.
(Петренко) Леля05.02.1998 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чалый ?

Мать: Чалая (Лашакова) Лидия

Рождение ребёнка
06.09.1992

Дочь: (Петренко) Рая

Отец ребёнка: Петренко ?

Рождение ребёнка
05.02.1998

Дочь: (Петренко) Леля

Отец ребёнка: Петренко ?

Рождение ребёнка
05.02.2001

Дочь: (Петренко) Алёна

Отец ребёнка: Петренко ?

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