Чалая (Лашакова) Лидия
женский, родилась 07.07.1951
Супруги
Чалый ?Неизвестно г.р.
Дети
Твердун (Чалая) ЕленаНеизвестно г.р.
(Чалая) НатальяНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Твердун (Чалая) Елена
Отец ребёнка: Чалый ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чалая) Наталья
Отец ребёнка: Чалый ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чалый Дмитрий
Отец ребёнка: Чалый ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чалый ?