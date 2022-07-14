Чалый ?
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Чалая (Лашакова) Лидия07.07.1951 г.р.
Дети
Твердун (Чалая) ЕленаНеизвестно г.р.
(Чалая) НатальяНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Твердун (Чалая) Елена
Мать ребёнка: Чалая (Лашакова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чалая) Наталья
Мать ребёнка: Чалая (Лашакова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чалый Дмитрий
Мать ребёнка: Чалая (Лашакова) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чалая (Лашакова) Лидия