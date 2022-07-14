Чалый ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Чалый ?

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Чалая (Лашакова) Лидия07.07.1951 г.р.
Дети
Твердун (Чалая) ЕленаНеизвестно г.р.
(Чалая) НатальяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Твердун (Чалая) Елена

Мать ребёнка: Чалая (Лашакова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чалая) Наталья

Мать ребёнка: Чалая (Лашакова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чалый Дмитрий

Мать ребёнка: Чалая (Лашакова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чалая (Лашакова) Лидия

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