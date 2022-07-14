Петренко ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Петренко ?

Автор
ДК
Кошкин Д.

мужской, родился Неизвестно

Дети
(Петренко) Рая06.09.1992 г.р.
(Петренко) Леля05.02.1998 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1992

Дочь: (Петренко) Рая

Мать ребёнка: Твердун (Чалая) Елена

Рождение ребёнка
05.02.1998

Дочь: (Петренко) Леля

Мать ребёнка: Твердун (Чалая) Елена

Рождение ребёнка
05.02.2001

Дочь: (Петренко) Алёна

Мать ребёнка: Твердун (Чалая) Елена

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