Талдыкин Петр Назарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Талдыкин Назар Афнасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Талдыкин Игнатий Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Талдыкин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно