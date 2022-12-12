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Талдыкин Петр Назарович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Талдыкин Назар Афнасьевич

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Талдыкин Иевель Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Талдыкин Игнатий Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Талдыкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Талдыкин Еремей Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Талдыкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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