Талдыкин Игнатий Петрович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1821
Сын: Талдыкин Степан Игнатьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Талдыкина Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Талдыкин Епифан Игнатьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Талдыкин Самуил Игнатьевич
Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1828