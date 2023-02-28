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Талдыкин Игнатий Петрович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Талдыкин Петр Назарович

Мать: Талдыкина Прасковья Сергеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Талдыкин Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Талдыкина Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Талдыкин Епифан Игнатьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талдыкин Самуил Игнатьевич

Мать ребёнка: Талдыкина Федосья Поликарповна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Федосья Поликарповна

Смерть
1828
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