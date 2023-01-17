Талдыкина Прасковья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Талдыкин Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Талдыкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно