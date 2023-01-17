Талдыкина Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Прасковья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Талдыкин Иевель Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Талдыкин Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Талдыкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Талдыкин Еремей Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Талдыкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Талдыкин Петр Назарович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Петр Назарович

Смерть
Неизвестно
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