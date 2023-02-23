Дубякова (Прусакова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубякова (Прусакова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

с. Большая Царевщина

Дата рождения

17.02.1904

Дата смерти

23.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Большая Царевщина
Бракосочетание
Между 1921 и 1922

Муж: Дубяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
16.12.1923

Сын: Дубяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Дубяков Иван Александрович

Новый Буян
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Дубяков Иван Александрович

Рождение ребёнка
21.06.1929

Сын: Дубяков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Дубяков Иван Александрович

СССР
Смерть
23.09.1992
Похороны
Неизвестно
пос. Волжский (быв. Большая Царевщина)
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