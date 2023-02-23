Дубякова (Прусакова) Евдокия Михайловна
Место рожденияс. Большая Царевщина
Дата рождения17.02.1904
Дата смерти23.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Большая Царевщина
Бракосочетание
Между 1921 и 1922
Рождение ребёнка
16.12.1923
Отец ребёнка: Дубяков Иван Александрович
Новый Буян
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубяков Александр Иванович
Отец ребёнка: Дубяков Иван Александрович
Рождение ребёнка
21.06.1929
Отец ребёнка: Дубяков Иван Александрович
СССР
Смерть
23.09.1992
Похороны
Неизвестно
пос. Волжский (быв. Большая Царевщина)