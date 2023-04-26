Дубяков Иван Александрович
Место рожденияс. Большая Царевщина
Дата рождения22.09.1903
Дата смертиМежду 1945 и 1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1921 и 1922
Рождение ребёнка
16.12.1923
Мать ребёнка: Дубякова Евдокия Михайловна
Новый Буян
Рождение ребёнка
1927
Сын: Дубяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Дубякова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1929
Мать ребёнка: Дубякова Евдокия Михайловна
СССР
Смерть
Между 1945 и 1949