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Дубяков Иван Александрович

Место рождения

с. Большая Царевщина

Дата рождения

22.09.1903

Дата смерти

Между 1945 и 1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903

Отец: Дубяков ?

Мать: Дубяков ?

с. Большая Царевщина
Бракосочетание
Между 1921 и 1922

Жена: Дубякова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
16.12.1923

Сын: Дубяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Дубякова Евдокия Михайловна

Новый Буян
Рождение ребёнка
1927

Сын: Дубяков Александр Иванович

Мать ребёнка: Дубякова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
21.06.1929

Сын: Дубяков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Дубякова Евдокия Михайловна

СССР
Смерть
Между 1945 и 1949
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