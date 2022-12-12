посёлок городского типа Волжский, посёлок городского типа Волжский, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Волжский

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
200Царево-Курганская Слобода (Царевщина, Рождественское), с. вл.при ррч. Курумоче и устье р. Сока.364096394401Церковь православная 1. Больница. Базар. Завод винокуренный 1.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
56575Волжскийраб.посёлок53°25'с.ш.50°07'в.д.N-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Городское поселение Волжский
36628155051пгт Волжскийпоселок городского типа
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