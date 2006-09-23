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Дубяков Евгений Иванович

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Место рождения

СССР

Дата рождения

21.06.1929

Дата смерти

23.09.2006

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1935 г.р.
1934 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1929

Отец: Дубяков Иван Александрович

Мать: Дубякова Евдокия Михайловна

СССР
Бракосочетание
06.12.1955

Жена: Дубякова Нина Павловна

Бюро ЗАГС Красноглинского района Управления милиции г. Куйбышев
Рождение ребёнка
23.09.1956

Сын: Дубяков Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Дубякова Нина Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубякова Вера Николаевна

Бракосочетание
1960

Жена: Дубякова Вера Николаевна

г. Куйбышев
Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Дубяков ?

Мать ребёнка: Дубякова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубякова Вера Николаевна

пос. Прибрежный
Смерть
23.09.2006
Похороны
Неизвестно
пос. Прибрежный
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