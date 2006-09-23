Дубяков Евгений Иванович
Место рожденияСССР
Дата рождения21.06.1929
Дата смерти23.09.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1929
СССР
Бракосочетание
06.12.1955
Жена: Дубякова Нина Павловна
Бюро ЗАГС Красноглинского района Управления милиции г. Куйбышев
Рождение ребёнка
23.09.1956
Сын: Дубяков Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Дубякова Нина Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубякова Вера Николаевна
Бракосочетание
1960
Жена: Дубякова Вера Николаевна
г. Куйбышев
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Дубяков ?
Мать ребёнка: Дубякова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубякова Вера Николаевна
пос. Прибрежный
Смерть
23.09.2006
Похороны
Неизвестно
пос. Прибрежный