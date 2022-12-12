Суровцова (Раева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Раева) Анна Ивановна

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Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дочь мещанина.
Бракосочетание
12.09.1899 ст.

Муж: Суровцов Иван Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: кончивший курс Вологодской Духовной Семинарии Иван Иванов Суровцов, 23 года. Невеста: учительница Верховской церковно-приходской школы, дочь умершего Кадниковского мещанина, девица Анна Иванова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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