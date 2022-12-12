Суровцова (Раева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь мещанина.
Бракосочетание
12.09.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: кончивший курс Вологодской Духовной Семинарии Иван Иванов Суровцов, 23 года. Невеста: учительница Верховской церковно-приходской школы, дочь умершего Кадниковского мещанина, девица Анна Иванова... Показать все
Смерть
Неизвестно