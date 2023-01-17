Суровцов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
?.06.1899
Окончил Духовную Семинарию.
Бракосочетание
12.09.1899 ст.
Жена: Суровцова Анна Ивановна
Жених: кончивший курс Вологодской Духовной Семинарии Иван Иванов Суровцов, 23 года. Невеста: учительница Верховской церковно-приходской школы, дочь умершего Кадниковского мещанина, девица Анна Иванова... Показать все
Смерть
Неизвестно