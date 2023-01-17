Суровцов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
?.06.1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Бракосочетание
12.09.1899 ст.

Жена: Суровцова Анна Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Жених: кончивший курс Вологодской Духовной Семинарии Иван Иванов Суровцов, 23 года. Невеста: учительница Верховской церковно-приходской школы, дочь умершего Кадниковского мещанина, девица Анна Иванова... Показать все
Смерть
Неизвестно
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