Дубинкина (Вершинина) Феодора Григорьевна
Место рожденияБочиха
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Вершинин Григорий Кириллович
Мать: не указана
Бочиха
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
Бракосочетание
17.10.1879
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
09.04.1881
Сын: Дубинкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
01.04.1882
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
06.12.1886
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
12.02.1888
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Дубинкин Александр Иванович
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
04.11.1904
Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович
с. Селитьба
Смерть
Неизвестно