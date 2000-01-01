Дубинкина (Вершинина) Феодора Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинкина (Вершинина) Феодора Григорьевна

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Место рождения

Бочиха

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Вершинин Григорий Кириллович

Мать: не указана

Бочиха
Рождение ребёнка
1877

Сын: Дубинкин (шиков) Селивестр Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

Бракосочетание
17.10.1879

Муж: Дубинкин Иван Спиридонович

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
09.04.1881

Сын: Дубинкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
01.04.1882

Сын: Дубинкин Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
06.12.1886

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
12.02.1888

Сын: Дубинкин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1889

Сын: Дубинкин Логин Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Дубинкин Александр Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
04.11.1904

Сын: Дубинкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дубинкин Иван Спиридонович

с. Селитьба
Смерть
Неизвестно
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