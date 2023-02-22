Дубинкин Логин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: Мария Логиновна
Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.06.1911
Дочь: Клавдия Логиновна
Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
11.11.1919
Дочь: Сгибнева Евгения Логоновна
Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
21.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно