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Дубинкин Логин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Дубинкин Иван Спиридонович

Мать: Дубинкина Феодора Григорьевна

Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Мария Логиновна

Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.06.1911

Дочь: Клавдия Логиновна

Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.11.1919

Дочь: Сгибнева Евгения Логоновна

Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубинкина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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