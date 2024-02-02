Шиков Александр Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти06.06.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: Шиков Арсений Сергеевич
Мать: Шикова Пелагея Семеновна
Упоминание
Неизвестно
https://demjanskij-kotel.blogspot.com/2011/03/127.html?m=1
Восприемник
27.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Валентина Арсеньева Шикова Апухлицы отец солдат Арсений Сергеевич Шиков Апухлицы мать жена солдата ... Показать все
Смерть
06.06.1942
https://1418museum.ru/heroes/71852670/?SEARCH=Y