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Шиков Александр Арсеньевич

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Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

06.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: Шиков Арсений Сергеевич

Мать: Шикова Пелагея Семеновна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Упоминание
Неизвестно
https://demjanskij-kotel.blogspot.com/2011/03/127.html?m=1
Восприемник
27.01.1917 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Валентина Арсеньева Шикова Апухлицы отец солдат Арсений Сергеевич Шиков Апухлицы мать жена солдата ... Показать все
Смерть
06.06.1942
https://1418museum.ru/heroes/71852670/?SEARCH=Y

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