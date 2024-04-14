Шикова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Прунова (Шикова) Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Шиков Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Казалетова (Шикова) Анастасия Арсентьевна
Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич
Бракосочетание
До 1917
Рождение ребёнка
27.01.1917 ст.
Дочь: Шикова Валентина Арсеньевна
Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Валентина Арсеньева Шикова Апухлицы отец солдат Арсений Сергеевич Шиков Апухлицы мать жена солдата П... Показать все
Смерть
Неизвестно