Шикова Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикова Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Прунова (Шикова) Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Шиков Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Казалетова (Шикова) Анастасия Арсентьевна

Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич

Бракосочетание
До 1917

Муж: Шиков Арсений Сергеевич

Рождение ребёнка
27.01.1917 ст.

Дочь: Шикова Валентина Арсеньевна

Отец ребёнка: Шиков Арсений Сергеевич

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 27.01.1917 Апухлицы Валентина Арсеньева Шикова Апухлицы отец солдат Арсений Сергеевич Шиков Апухлицы мать жена солдата П... Показать все
Смерть
Неизвестно

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