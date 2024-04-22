Анисимова Прасковья Ефимова
Место рождения
Дата рождения02.10.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1875 ст.
Крещение
03.10.1875 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1894 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.
Сын: Анисимов Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров
Рождение ребёнка
18.09.1912 ст.
Дочь: Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно