Анисимова Прасковья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Прасковья Ефимова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.10.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
03.10.1875 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.11.1894 ст.

Муж: Анисимов Сергей Петров

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Сын: Анисимов Илья Сергеев

Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.

Сын: Анисимов Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1912 ст.

Дочь: Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Анисимов Сергей Петров

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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