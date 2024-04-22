Анисимов Сергей Петров
Место рождения
Дата рождения02.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1876 ст.
Отец: Анисимов Петр Андреев
Мать: Елена Петрова
Крещение
03.10.1876 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ирина Андреева Громова
Бракосочетание
06.11.1894 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.
Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.
Сын: Анисимов Сергей Сергеевич
Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
18.09.1912 ст.
Дочь: Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова
Смерть
Неизвестно