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Анисимов Сергей Петров

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1876 ст.

Отец: Анисимов Петр Андреев

Мать: Елена Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
03.10.1876 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ирина Андреева Громова
Бракосочетание
06.11.1894 ст.

Жена: Анисимова Прасковья Ефимова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.07.1899 ст.

Сын: Анисимов Илья Сергеев

Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1909 ст.

Сын: Анисимов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1912 ст.

Дочь: Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1915 ст.

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Анисимова Прасковья Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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