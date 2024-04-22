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Анисимов Илья Сергеев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

16.07.1899 ст.

Дата смерти

27.09.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1899 ст.

Отец: Анисимов Сергей Петров

Мать: Анисимова Прасковья Ефимова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
17.07.1899 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
27.09.1902 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
29.09.1902 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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