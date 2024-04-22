Анисимов Илья Сергеев
Место рождения
Дата рождения16.07.1899 ст.
Дата смерти27.09.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1899 ст.
Крещение
17.07.1899 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.09.1902 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
29.09.1902 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя