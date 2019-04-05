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Смирнов Владимир Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1941

Дата смерти

05.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941

Отец: Смирнов Илья Матвеевич

Мать: Смирнова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.11.1965

Сын: Смирнов Илья Владимирович

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.06.1971

Дочь: Кокина Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Смирнова Любовь Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Любовь Фёдоровна

Смерть
05.04.2019
Похороны
06.04.2019
Похоронен на городском кладбище у п. Беловка
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