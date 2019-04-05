Смирнов Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1941
Дата смерти05.04.2019
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1941
Отец: Смирнов Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
24.11.1965
Сын: Смирнов Илья Владимирович
Мать ребёнка: Смирнова Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.06.1971
Дочь: Кокина Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Смирнова Любовь Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.2019
Похороны
06.04.2019
Похоронен на городском кладбище у п. Беловка