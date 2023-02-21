Смирнов Илья Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1909
Дата смерти04.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Гордиенко Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.06.1941
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.11.1943