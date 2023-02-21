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Смирнов Илья Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1909

Дата смерти

04.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Гордиенко Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.06.1941

Сын: Смирнов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Дарья Тимофеевна

Смерть
04.11.1943
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