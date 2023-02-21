Смирнова (Терёхина) Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Терёхина) Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терёхин Тимофей Акимович

Мать: Терёхина Анна

Рождение ребёнка
30.04.1937

Дочь: Гордиенко Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Смирнов Илья Матвеевич

Рождение ребёнка
12.06.1941

Сын: Смирнов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Смирнов Илья Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Илья Матвеевич

Смерть
Около 1998
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