Смирнова (Терёхина) Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терёхин Тимофей Акимович
Мать: Терёхина Анна
Рождение ребёнка
30.04.1937
Дочь: Гордиенко Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Смирнов Илья Матвеевич
Рождение ребёнка
12.06.1941
Отец ребёнка: Смирнов Илья Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1998