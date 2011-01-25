Смирнова (Гегер) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Гегер) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Шарбакты, Щербактинский район, Павлодарская область

Дата рождения

07.01.1943

Дата смерти

25.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1943

Отец: Гегер Фёдор Яковлевич

Мать: Гегер Елена Нестеровна

Шарбакты, Щербактинский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
24.11.1965

Сын: Смирнов Илья Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Ильич

Рождение ребёнка
28.06.1971

Дочь: Кокина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Ильич

Смерть
25.01.2011
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