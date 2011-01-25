Смирнова (Гегер) Любовь Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1943
Дата смерти25.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1943
Отец: Гегер Фёдор Яковлевич
Мать: Гегер Елена Нестеровна
Рождение ребёнка
24.11.1965
Сын: Смирнов Илья Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Ильич
Рождение ребёнка
28.06.1971
Дочь: Кокина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2011