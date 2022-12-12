Вшивцев Игнат Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1854 ст.
Дата смерти23.06.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1854 ст.
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Жена: Вшивцева Мария Данилова
Рождение ребёнка
06.02.1877 ст.
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Мария Данилова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Максимова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Максимова
Рождение ребёнка
1890
Сын: Вшивцев Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
Неизвестно
Смерть
23.06.1909 ст.