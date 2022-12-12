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Вшивцев Игнат Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1854 ст.

Дата смерти

23.06.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1854 ст.

Отец: Вшивцев Осип Иванович

Мать: Вшивцева Варвара Мартеньянова

Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Жена: Вшивцева Мария Данилова

Рождение ребёнка
06.02.1877 ст.

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Мария Данилова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Максимова

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Максимова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Вшивцев Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Вшивцева Гликерия Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Гликерия Максимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Крещение
Неизвестно
Смерть
23.06.1909 ст.
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