Вшивцева (Котельникова) Варвара Мартеньянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Котельникова) Варвара Мартеньянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

До 1902

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1840 ст.

Муж: Вшивцев Осип Иванович

1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 года невеста 20 лет дочь Нолинского прихода поч. Верхолипанского крест. Мартимиана Котельникова поручители по женеху дер. Бабиковская Антон и Павел Ивановы, Мои... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1842 ст.

Сын: Вшивцев Алексей Осипович

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1843 ст.

Дочь: Вшивцева Варвара Осиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Наталия Осиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Осиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
29.09.1851 ст.

Сын: Вшивцев Роман Осипов

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1854 ст.

Сын: Вшивцев Игнат Осипович

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
25.04.1858 ст.

Дочь: Вшивцева Мавра Осиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Рождение ребёнка
23.05.1861 ст.

Дочь: Феодосия Осиповна

Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1902
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