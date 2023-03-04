Вшивцева (Котельникова) Варвара Мартеньянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиДо 1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1840 ст.
1840г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 22 года невеста 20 лет дочь Нолинского прихода поч. Верхолипанского крест. Мартимиана Котельникова поручители по женеху дер. Бабиковская Антон и Павел Ивановы, Мои... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1842 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1843 ст.
Дочь: Вшивцева Варвара Осиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Наталия Осиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Осиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1851 ст.
Сын: Вшивцев Роман Осипов
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1854 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1858 ст.
Дочь: Вшивцева Мавра Осиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1861 ст.
Дочь: Феодосия Осиповна
Отец ребёнка: Вшивцев Осип Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1902