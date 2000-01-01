Вшивцева Гликерия Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Гликерия Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Осипович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Осипович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Вшивцев Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Игнат Осипович

Смерть
1908
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