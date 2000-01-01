Вшивцева Гликерия Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Осипович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Осипович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Вшивцев Николай Игнатьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Игнат Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908