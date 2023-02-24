Шалагин Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1905
Дата смерти27.05.1981
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1905
Отец: Шалагин Петр Васильевич
Мать: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Шалагина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Кемерово Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Шалагина ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Шалагина ??
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Шалагина ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалагина ??
Смерть
27.05.1981
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область