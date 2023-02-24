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Шалагин Яков Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1905

Дата смерти

27.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1905

Отец: Шалагин Петр Васильевич

Мать: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Шалагина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Кемерово Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шалагина ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Шалагина ??

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Шалагина ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалагина ??

Смерть
27.05.1981
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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