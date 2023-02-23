Шалагина ??
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалагин Кемерово Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Шалагин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Шалагин Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дементьева Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Шалагин Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно