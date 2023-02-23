Шалагина ?? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалагина ??

Шалагина ??

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалагин Кемерово Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шалагин Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Шалагин Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дементьева Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Шалагин Яков Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалагин Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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