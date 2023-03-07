(Салмина) Евдокия Мефодиевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Салмин Мефодий
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1900
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1904
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1905
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1914
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
19.06.1916
Дочь: Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно