(Салмина) Евдокия Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Салмина) Евдокия Мефодиевна

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Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Салмин Мефодий

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1900

Муж: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1904

Сын: Шалагин Петр Петрович

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
26.11.1905

Сын: Шалагин Яков Петрович

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Шалагин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Рождение ребёнка
19.06.1916

Дочь: Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Шалагин Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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