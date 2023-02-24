Шалагин Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879
Отец: Шалагин Василий Афанасьевич
Мать: Ульяна Ивановна
Бракосочетание
30.?.1900
Жена: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
17.06.1904
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
26.11.1905
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
12.10.1908
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
24.06.1911
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
09.07.1914
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Рождение ребёнка
19.06.1916
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна
Смерть
Неизвестно