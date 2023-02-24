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Шалагин Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879

Отец: Шалагин Василий Афанасьевич

Мать: Ульяна Ивановна

Бракосочетание
30.?.1900

Жена: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
17.06.1904

Сын: Шалагин Петр Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
26.11.1905

Сын: Шалагин Яков Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
12.10.1908

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
24.06.1911

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Шалагин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Рождение ребёнка
19.06.1916

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Мефодиевна

Смерть
Неизвестно
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