Чепела (Черевко) Параскева Кирилловна
Место рождения
Дата рождения24.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1862
Бракосочетание
28.10.1879
Рождение ребёнка
18.08.1880
Дочь: Чепела Васса Трофимовна
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
05.03.1883
Дочь: Пинчук Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
19.12.1885
Сын: Чепела Игнатий Трофимович
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
07.01.1888
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
19.03.1890
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
09.03.1892
Дочь: Хвостик Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
28.07.1894
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
07.09.1897
Дочь: Охонько Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Рождение ребёнка
30.09.1904
Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович
Смерть
Неизвестно