Чепела (Черевко) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чепела (Черевко) Параскева Кирилловна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

24.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1862

Отец: Черевко Кирилл Григорьевич

Мать: Черевко Устиния Емельяновна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1880

Дочь: Чепела Васса Трофимовна

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.03.1883

Дочь: Пинчук Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1885

Сын: Чепела Игнатий Трофимович

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1888

Сын: Чепела Иван Трофимович

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1890

Сын: Чепела Яков Трофимович

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1892

Дочь: Хвостик Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.07.1894

Сын: Чепела Степан Трофимович

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1897

Дочь: Охонько Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1904

Сын: Чепела Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Чепела Трофим Захарович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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